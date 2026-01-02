Fluminense acerta renovação de contrato com Fábio até 2027

O Fluminense anunciou em suas redes-sociais a renovação de contrato com o goleiro Fábio, até 2027. Com o vínculo estendido por mais duas temporadas, o goleiro, de 45 anos, caminha para atuar por cinco temporadas pelo clube tricolor.

O guarda-redes tricolor chegou ao clube carioca em 2022 após fazer história no Cruzeiro, e foi peça fundamental nas conquistas da Libertadores de 2023, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca, também marcando seu nome na história do clube das Laranjeiras.

Em 2025, Fábio se tornou o jogador que mais disputou partidas na história do futebol mundial, superando o inglês Peter Shilton, com mais de 1400 partidas disputadas.

Confira a legenda do anúncio da renovação

"Fábio escreveu aqui aquelas histórias que parecem já escritas. Chegou ao Tricolor aos 41 anos, carreira consagrada. Contra todas as estatísticas, enfileirou partidas, colecionou títulos, bateu recordes e, em 2025, se tornou o atleta de futebol com mais jogos na história do esporte. E um dos melhores goleiros do mundo. Seu talento como goleiro e compromisso com o que faz o trouxe até aqui. Com as nossas cores, ainda bem. Mas essa história ainda não teve um ponto final. Fábio e Fluminense acertam a renovação de contrato até dezembro de 2027. Obrigado por tanto, ídolo. É uma honra. 1️⃣❤️💚"