Botafogo sofre transfer ban da Fifa por dívida na compra do Almada

A Fifa informou, na noite desta terça-feira, em seu site oficial, que o Botafogo sofrerá um transfer ban a partir desta quarta-feira, 31 de dezembro de 2025. A punição impede o clube de registrar novos jogadores pelas próximas três janelas de transferências.

A sanção foi aplicada em razão do não pagamento ao Atlanta United, dos Estados Unidos, pela contratação do meia Thiago Almada, realizada em julho de 2024. O Botafogo foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) a quitar o valor de US$ 21 milhões (cerca de R$ 114 milhões) ao clube norte-americano. Do montante acordado, apenas duas parcelas foram pagas.

Em nota oficial, o Botafogo afirmou que manteve “conversas construtivas” com o Atlanta United, mas que as negociações foram interrompidas temporariamente devido ao recesso de fim de ano. O clube disse esperar resolver a situação antes do início ou no começo da próxima janela de transferências e garantiu que seguirá ativo no mercado.

Veja a nota do clube

"Com relação à recente sanção da FIFA sobre transferências de atletas, o Botafogo informa que, nas últimas semanas, manteve conversas construtivas com representantes do Atlanta United, da MLS, em busca de um acordo relacionado ao caso de Thiago Almada. As conversas foram pausadas em razão do recesso de fim de ano e serão retomadas em breve. O Botafogo espera ter o tema resolvido antes do início ou logo no começo da janela de transferências. O Clube será muito ativo na contratação de jogadores em janeiro de 2026"