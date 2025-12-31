Arrascaeta, do Flamengo, é eleito o Rei da América em 2025

Arrascaeta conquista o prêmio de Rei da América em grande temporada pelo Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Arrascaeta conquista o prêmio de Rei da América em grande temporada pelo Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O meia Arrascaeta, do Flamengo, foi eleito o Rei da América em 2025. O jornal El País, responsável pelo prêmio, divulgou nesta quarta (31) os vencedores da disputa.

O uruguaio recebeu 179 votos de um total de 264. Ele venceu o argentino Lionel Messi, que ficou na segunda colocação. Arrasca fez 64 jogos oficiais pelo Rubro-Negro, anotando 25 gols e 20 assistências.

Com o Fla, Arrascaeta conquistou o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O clube também chegou a decisão do Intercontinental, mas acabou derrotado pelo PSG.

O Flamengo também teve outro premiado. Filipe Luís venceu a eleição de melhor técnico do continente ao superar Gustavo Costas, do Racing, e Gustavo Alfaro, da seleção do Paraguai. O brasileiro venceu 48 jogos, empatou 16 e perdeu apenas nove com o Flamengo em 2025.

O prêmio "Rei da América" é concedido desde 1986. O último ganhador do troféu de melhor jogador foi o brasileiro Luiz Henrique, que brilhou pelo Botafogo em 2024.