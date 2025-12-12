Novo uniforme do Fluminense, produzido pela Puma, vaza nas redes sociais
Modelos serão lançados em janeiro pela nova fornecedora de materiais esportivos
Algumas imagens dos novos uniformes do Fluminense, produzidos pela Puma, vazaram nas redes sociais antes do anúncio oficial. Fotos que circulam na web mostram os jogadores do Tricolor usando a camisa de 2026 feita pela nova parceira do clube carioca.
A imagem é verdadeira e foi melhorada através do uso de inteligência artificial e mostra os jogadores com as novas camisas 1, 2 e a de goleiro, todas já estampadas com o logo da Puma. O design preserva a tradição do clube, com o uniforme principal nas cores verde, branco e grená, além de um modelo branco. O goleiro Fábio aparece com o uniforme todo preto.
O Tricolor terá a Puma para fornecer seus uniformes em 2026. Após meses de negociações, o clube assinou com a empresa alemã. O vínculo será de cinco anos, válido portanto até o final de 2030.
A primeira linha de uniformes produzidas pela Puma, tanto a tricolor quanto a branca, deve ser lançada em janeiro de 2026. O Fluminense terá seus jogadores vestindo o novo uniforme na Copa São Paulo de Futebol Júnior e nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca.