De olho no G-5, Fluminense recebe o São Paulo, no Maracanã

O Fluminense enfrenta o São Paulo, nesta quinta-feira (27), às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flu precisa de um empate para se garantir na Libertadores de 2026 e os paulistas tentam assegurar o oitavo lugar e torcer por um G-8 após a final da Copa do Brasil para também chegar a competição continental da próxima temporada.

A equipe do técnico Luis Zubeldía vem de quatro jogos de invencibilidade no Brasileirão. Após enfrentar os times do G-4, com duas vitórias e dois empates, o Fluminense chegou aos 55 pontos, na 7ª colocação.

Os cariocas devem ir a campo da seguinte forma: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.

O São Paulo vem de vitória na última rodada, sobre o Juventude, na Vila Belmiro. A equipe busca esquecer os 15 desfalques para a partida do Maracanã e brigar por uma vitória que pode aproximá-lo da Libertadores.

Hernán Crespo deve colocar o tricolor paulista em campo com: Young, Ferraresi, Rafael Tolói e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio (Luiz Gustavo) e Patryck; Rigoni e Tapia.

A arbitragem é de Lucas Paulo Torezin (PR). Os auxiliares são Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR). O VAR é comandado por Daniel Nobre Bins (RS).