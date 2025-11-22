Palmeiras e Fluminense se enfrentam no Allianz Parque em duelo decisivo pela 35ª rodada

Palmeiras e Fluminense entram em campo neste sábado, às 21h30, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense vive momento de confiança após vencer o clássico contra o Flamengo. Com Luis Zubeldía, o Tricolor é o time que mais pontuou nas últimas 12 rodadas, mas ainda não conquistou uma vitória fora de casa desde a chegada do treinador argentino.

O Palmeiras chega pressionado. Após uma sequência de duas derrotas e um empate, o time perdeu a liderança da competição e precisa vencer para ter chance de reassumir o topo da tabela. Para isso, além dos três pontos, depende de um tropeço do Flamengo, que enfrenta o Red Bull Bragantino no mesmo horário.



Onde assistir

Transmissão: Sportv e Premiere.

Palmeiras — técnico: Abel Ferreira

Abel contará novamente com os jogadores que estavam servindo suas seleções e foram poupados na rodada anterior. A única baixa é Andreas Pereira, suspenso após ser expulso ao término da partida contra o Vitória. A expectativa é de uma equipe com mudanças em relação ao último jogo.

Provável escalação:

Carlos Miguel; Khellven, Murilo (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Allan; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Desfalques: Andreas Pereira (suspenso), Lucas Evangelista (lesão na coxa), Paulinho (recuperação pós-cirurgia) e Weverton (transição física).

Pendurados: Weverton, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Murilo, Piquerez, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Flaco López, Aníbal Moreno e Vitor Castanheira.

Fluminense — técnico: Luis Zubeldía

Zubeldía terá mudanças importantes na equipe. Renê cumpre suspensão, enquanto Thiago Silva e Lucho Acosta não viajaram com o elenco por questões físicas. Acosta sentiu a coxa no Fla-Flu, e Thiago evita atuar em gramado sintético devido ao tempo de recuperação.

Provável escalação:

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli e Lima (Nonato); Serna, Canobbio e Everaldo.

Desfalques: Renê (suspenso), Thiago Silva (poupado), Lucho Acosta (dores na perna esquerda) e Manoel (transição).

Pendurados: Canobbio, Acosta, Lima, Moreno, Ignácio, Thiago Santos, Fábio, Ganso e Everaldo.

Arbitragem

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistente 1: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Quarto Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)