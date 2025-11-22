Palmeiras e Fluminense se enfrentam no Allianz Parque em duelo decisivo pela 35ª rodada
Verdão busca retomar a liderança, enquanto Tricolor tenta confirmar fase positiva sob comando de Zubeldía
Palmeiras e Fluminense entram em campo neste sábado, às 21h30, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Fluminense vive momento de confiança após vencer o clássico contra o Flamengo. Com Luis Zubeldía, o Tricolor é o time que mais pontuou nas últimas 12 rodadas, mas ainda não conquistou uma vitória fora de casa desde a chegada do treinador argentino.
O Palmeiras chega pressionado. Após uma sequência de duas derrotas e um empate, o time perdeu a liderança da competição e precisa vencer para ter chance de reassumir o topo da tabela. Para isso, além dos três pontos, depende de um tropeço do Flamengo, que enfrenta o Red Bull Bragantino no mesmo horário.
Onde assistir
Transmissão: Sportv e Premiere.
Palmeiras — técnico: Abel Ferreira
Abel contará novamente com os jogadores que estavam servindo suas seleções e foram poupados na rodada anterior. A única baixa é Andreas Pereira, suspenso após ser expulso ao término da partida contra o Vitória. A expectativa é de uma equipe com mudanças em relação ao último jogo.
Provável escalação:
Carlos Miguel; Khellven, Murilo (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Allan; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.
Desfalques: Andreas Pereira (suspenso), Lucas Evangelista (lesão na coxa), Paulinho (recuperação pós-cirurgia) e Weverton (transição física).
Pendurados: Weverton, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Murilo, Piquerez, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Flaco López, Aníbal Moreno e Vitor Castanheira.
Fluminense — técnico: Luis Zubeldía
Zubeldía terá mudanças importantes na equipe. Renê cumpre suspensão, enquanto Thiago Silva e Lucho Acosta não viajaram com o elenco por questões físicas. Acosta sentiu a coxa no Fla-Flu, e Thiago evita atuar em gramado sintético devido ao tempo de recuperação.
Provável escalação:
Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli e Lima (Nonato); Serna, Canobbio e Everaldo.
Desfalques: Renê (suspenso), Thiago Silva (poupado), Lucho Acosta (dores na perna esquerda) e Manoel (transição).
Pendurados: Canobbio, Acosta, Lima, Moreno, Ignácio, Thiago Santos, Fábio, Ganso e Everaldo.
Arbitragem
Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Assistente 1: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)
Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
Quarto Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)