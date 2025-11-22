Botafogo enfrenta o Grêmio, neste sábado (22)

Botafogo se prepara para pegar o Grêmio neste sábado (22), no Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Grêmio abrem a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (22), no Estádio Nilton Santos, às 19h30. O glorioso tenta manter os últimos bona resultados para encaminhar a classificação da Libertadores do ano que vem.

Após vencer o Sport de virada por 3 a 2, o Botafogo botou uma sequência de seis jogos sem derrota. A equipe do técnico Davide Ancelotti tem como o objetivo da temporada, garantir a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.

O time está na 5ª posição com 55 pontos, um a mais que o sexto colocado, Fluminense.

Para a partida, o técnico italiano terá a volta de Tucu Correa, que está recuperado de dores musculares. Santi Rodriguez, Alex Telles e o centroavante Cris Ramos, são os desfalques da equipe.

O Grêmio vem de uma vitória sobre o Vasco pelo placar de 2 a 0. A equipe gaúcha é o 12º da tabela, com 43 pontos, e não vence fora de casa há dois meses. O time só venceu fora do Sul em três oportunidades no Brasileiro, contra Juventude, Atlético Mineiro e Internacional.

Provável escalação do Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Barboza, David Ricardo e Cuiabano; Danilo e Marlon Freitas; Savarino, Joaquín Correa e Montoro; Kadir (Arthur Cabral).

Provável escalação do Grêmio: Volpi, Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Alysson, Carlos Vinicius e Pavon (Aravena).

O jogo tem transmissão da Cazé TV, Record e Premiere.