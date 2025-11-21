Arbitragem da final de Flamengo e Palmeiras será argentina
Darío Herrera foi anunciado como o juiz da final
O árbitro argentino, Darío Herrera, será o responsável por comandar a final da Libertadores, disputada entre Flamengo e Palmeiras, no estádio Monumental, em Lima, no próximo sábado (29). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (21).
O trio de arbitragem, todo da Argentina, será composto, ainda, por Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani. O VAR será comandado por Héctor Alberto Paletta, também argentino.
Leia também
➢Com nova lesão, Pedro tem dificuldade de manter sequência 'saudável' nos últimos anos
➢Jeffinho tem queda de rendimento e vira dúvida para o Botafogo de 2026
A escalação completa da arbitragem será :
Árbitro: Darío Humberto Herrera (Argentina)
Auxiliar 1: Cristian Gonzalo Navarro (Argentina)
Auxiliar 2: José Miguel Savorani (Argentina)
Quarto árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez (Argentina)
VAR: Héctor Alberto Paletta (Argentina)
Avar 1: Santiago Fernández Gandini (Uruguai)
Avar 2: Jorge Ignacio Baliño (Argentina)
Avar 3: Christian Fred Ferreyra Fernández (Uruguai)
Quinto arbitro: MartÍn Sebastián Soppi San Martin (Uruguai)