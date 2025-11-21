Arbitragem da final de Flamengo e Palmeiras será argentina

A equipe de arbitragem em Lima será argentina - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O árbitro argentino, Darío Herrera, será o responsável por comandar a final da Libertadores, disputada entre Flamengo e Palmeiras, no estádio Monumental, em Lima, no próximo sábado (29). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (21).

O trio de arbitragem, todo da Argentina, será composto, ainda, por Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani. O VAR será comandado por Héctor Alberto Paletta, também argentino.

A escalação completa da arbitragem será :

Árbitro: Darío Humberto Herrera (Argentina)

Auxiliar 1: Cristian Gonzalo Navarro (Argentina)

Auxiliar 2: José Miguel Savorani (Argentina)

Quarto árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez (Argentina)

VAR: Héctor Alberto Paletta (Argentina)

Avar 1: Santiago Fernández Gandini (Uruguai)

Avar 2: Jorge Ignacio Baliño (Argentina)

Avar 3: Christian Fred Ferreyra Fernández (Uruguai)

Quinto arbitro: MartÍn Sebastián Soppi San Martin (Uruguai)