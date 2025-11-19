Ganso volta à lista de relacionados do Fluminense para o duelo contra o Flamengo

O Fluminense terá um importante reforço na lista de relacionados para o clássico contra o Flamengo, nesta quarta (19), no Maracanã. O meia Paulo Henrique Ganso está de volta após 67 dias afastado.

Essa é a primeira vez que o camisa 10 será opção para o técnico Luis Zubeldía. Ganso não joga desde o dia 13 de setembro. Ele sofreu uma lesão na panturrilha e deixou o gramado durante a derrota para o Corinthians, em casa.

Os exames acabaram constatando uma lesão de grau 2 no local, o que tirou de combate desde então. Inclusive, Ganso ainda não conseguiu ficar à disposição desde a chegada do novo treinador, contratado em 25 de setembro. Na partida em que se lesionou, o Fluminense ainda era comandado por Renato Gaúcho.

Recuperado de lesão muscular, o meia chegou a treinar com o elenco antes da Data Fifa, mas a comissão técnica optou por priorizar o recondicionamento físico para que ele tivesse condições para o Fla-Flu.