Atacantes do Fluminense completam um mês sem fazer gol

O ataque do Fluminense bateu uma marca negativa nesta terça-feira (04), completando um mês completo sem balançar as redes. A derrota de 2x0, no último final de semana, diante do Ceará, contribuiu para a má fase do ataque do clube.

Esse é um dos grandes problemas vividos pelo setor na temporada. Para se ter ideia, o artilheiro do Tricolor desde a chegada de Luis Zubeldía é o lateral-direito Samuel Xavier. O camisa 2 balançou as redes duas vezes.

O último gol marcado por um atacante do Fluminense foi no dia 4 de outubro, contra o Atlético-MG. Na ocasião, Keno entrou em campo já no final da partida e deixou o dele em seu primeiro toque na bola.

Entre os fatores que explicam a má fase está o momento vivido pelos pontas titulares. Canobbio, que chegou a ser peça importante em determinado momento da temporada, não participa de um gol do Fluminense há nove jogos. O último foi no empate em 1x1 com o Lanús, no Maracanã, pela Sul-Americana.

Já Serna, que chegou a ser convocado pela seleção colombiana, está em branco há sete partidas. A sua última contribuição foi no mesmo dia que Keno marcou, na vitória por 3x0 sobre o Galo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Entre os centroavantes, apesar de John Kennedy estar em melhor momento comparado aos seus concorrentes da posição, ainda não conseguiu se consolidar como titular absoluto do Fluminense. Cano, que neste momento está fora de combate por conta de uma entorse no joelho, e Everaldo viram a terceira opção com Renato Gaúcho virar titular com Zubeldía.