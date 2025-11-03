Fluminense inicia sequência decisiva contra times do G-4

O Fluminense inicia, na quinta-feira (06), uma sequência fundamental para os objetivos do clube no próximo ano. Hoje, em sétimo lugar na tabela do Brasileirão, a equipe de Zubeldía agora encara os quatro primeiros colocados de forma consecutiva.

Nos jogos do primeiro turno, contra esses mesmos oponentes, o Tricolor teve quatro derrotas. A maratona de jogos contra o G-4 começa no Maracanã, contra o Mirassol. Em seguida, o time viaja para encarar o Cruzeiro, e depois os finalistas da Libertadores, Flamengo e Palmeiras.

Confira a sequência tricolor:

• 32ª rodada - Fluminense x Mirassol — 06/11 (quinta)

• 33ª rodada - Cruzeiro x Fluminense — 09/11 (domingo)

• 34ª rodada - Fluminense x Flamengo — sem data definida

• 35ª rodada - Palmeiras x Fluminense — sem data definida

Leia também:

Polícia Civil prende acusado de matar cabo da PM em Niterói

Festival Nordestino de Niterói celebra 6 anos com programação especial no feriadão de novembro

Duelos do primeiro turno

Inicialmente marcado para julho, o duelo contra o Mirassol foi adiado por conta da Copa do Mundo de Clubes e aconteceu somente em outubro. Disputado no Maião, os paulistas venceram por 2x1. Foi a primeira derrota sob o comando de Zubeldía.

Contra a Raposa, a torcida tricolor teve uma noite melancólica: a derrota por 2x0 após a bela campanha na Copa de Clubes e a despedida de Jhon Arias. Foi o início da péssima sequência de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão.

O clássico contra o Flamengo foi decidido com um roteiro cruel para os tricolores. Pedro marcou o gol único da partida, na reta final. Agora, a equipe de Zubeldía pode enfrentar um rival desfalcado, já que o Rubro-Negro estará a poucos dias da final da Libertadores.

Situação semelhante a que viverá no duelo contra o Palmeiras. A partida será a última dos paulistas antes do jogo decisivo pelo título continental. No primeiro turno, o Alviverde foi responsável por uma das três derrotas do Flu como mandante no Brasileirão. De virada e com duas falhas individuais da defesa tricolor, a equipe de Abel Ferreira fez 2x1 no Maracanã.