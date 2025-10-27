Zubeldía segue buscando melhor rendimento do ataque; Cano e John Keneedy brigam pela vaga

O técnico Luis Zubeldía ainda não completou dez jogos pelo Fluminense. E já nesse começo, o argentino tem dificuldades para escolher qual será seu atacante titular. Ele segue alternando a posição entre Cano e John Kennedy.

Zubeldía vem justificando as escolhas de acordo com a circunstância da partida que tem pela frente. O comandante tem de um lado o artilheiro do Tricolor na temporada, com 20 gols, que é um atacante de área com alta capacidade de finalização. Do outro, ele tem um atacante mais completo, que consegue atuar fora da área, conduz, dribla e que também contribui para o jogo de outras formas. As atuações do Flu apontam o camisa 99 como a melhor escolha.

Leia também:

Menino de 4 anos morre após ser enforcado dentro de casa em São Gonçalo

Motorista é preso em flagrante por dirigir embriagado na RJ-106, em São Pedro da Aldeia

É consenso entre analistas e torcedores que os dois melhores jogos sob o comando de Zubeldía foram contra Internacional e Atlético-MG. Em ambos, JK foi o escolhido para começar jogando. O atacante de 23 anos, porém, não tem números tão impactantes desde que voltou ao clube.

John Kennedy tem apenas um gol marcado e uma assistência em 11 partidas. Ambos feitos aconteceram durante a "Era Zubeldía". Com o treinador, Cano participou apenas de um gol, quando marcou no clássico contra o Botafogo.

O Fluminense tem pela frente um jogo decisivo contra o Ceará, no Maracanã, na quarta (29). A partida, válida pela 12ª rodada, coloca o time dentro do G-6 em caso de vitória e em condições de controlar o próprio destino por uma vaga na próxima Libertadores.