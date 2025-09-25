Fluminense anuncia Luís Zubeldía como novo treinador

O Fluminense usou as redes sociais para anunciar, na tarde desta quinta-feira (25), o argentino Luís Zubeldía como novo treinador da equipe. O acerto já estava encaminhado e o técnico já é esperado no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, para assumir o cargo deixado por Renato Gaúcho, após a eliminação da equipe na Copa Sul-Americana.

Zubeldía será o primeiro técnico estrangeiro do Fluminense em quase 30 anos. O último foi Hugo de León, em 1997. O clube até chegou a tentar a contratação de Hernán Crespo, antes de fechar com Renato Gaúcho, mas o técnico recusou a oferta.

O argentino de 44 anos foi contratado, anteriormente, pelo São Paulo para substituir Thiago Carpini, demitido em abril de 2024. O início de trabalho foi bom, com o time chegando a ter 13 jogos de invencibilidade e avançando às quartas de final da Libertadores.

Mas o time deu adeus ao sonho de conquistar a glória eterna após ser eliminado nos pênaltis pelo Botafogo, que posteriormente, se sagrou campeão do torneio. A equipe também foi eliminada na mesma fase para o Atlético-MG, na Copa do Brasil.

Muitos torcedores adoravam o treinador devido seu jeito explosivo a beira do campo, o que lhe rendeu diversos cartões amarelos e suspenções em jogos decisivos durante a temporada do São Paulo. Após as eliminações, o técnico passou a ser alvo de diversas críticas por parte da torcida, como o pouco aproveitamento de atletas das categorias de base e o próprio estilo de jogo do treinador.

No fim de 2024, o time terminou a temporada em baixa, com cinco jogos sem vitória. Na passagem pelo tricolor paulista, Zubeldía teve 85 jogos disputados, somando 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas.