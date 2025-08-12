Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Fluminense anuncia a contratação de Santiago Moreno

Colombiano assinou até o fim de 2029

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de agosto de 2025 - 17:54
O Fluminense fechou a contratação do atacante colombiano Santiago Moreno, que estava no Portland Timbers, do Estados Unidos. O jogador passou nos exames médicos e assinou com o Tricolor até o fim de 2029. 

Moreno foi revelado pelo América de Cali, adversário da equipe carioca nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogador não enfrentará o ex-clube já que não foi inscrito nessa fase da competição, agora ele espera sua regularização para poder estrear pelo Brasileiro e participar das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia. 

O jogador já estava acertado com a diretoria tricolor há algumas semanas, mas faltava a liberação do Portland Timbers. Moreno chegou a abandonar o clube e se recusar a participar de uma partida. O acerto com os americanos veio na semana passada.

