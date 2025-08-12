Fluminense anuncia a contratação de Santiago Moreno

O Fluminense fechou a contratação do atacante colombiano Santiago Moreno, que estava no Portland Timbers, do Estados Unidos. O jogador passou nos exames médicos e assinou com o Tricolor até o fim de 2029.

Moreno foi revelado pelo América de Cali, adversário da equipe carioca nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogador não enfrentará o ex-clube já que não foi inscrito nessa fase da competição, agora ele espera sua regularização para poder estrear pelo Brasileiro e participar das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia.

O jogador já estava acertado com a diretoria tricolor há algumas semanas, mas faltava a liberação do Portland Timbers. Moreno chegou a abandonar o clube e se recusar a participar de uma partida. O acerto com os americanos veio na semana passada.