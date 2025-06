Fluminense vence a Inter de Milão e avança na Copa do Mundo

O Fluminense venceu a Inter de Milão pelo placar de 2 a 0 pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, nesta segunda-feira (30). Com a vitória, o tricolor avançou para as quartas de finais e receberá R$ 72 milhões de reais da Fifa.

O técnico Renato Gaúcho mudou o time para enfrentar um dos finalistas da Champions League desta ano. A equipe entrou em campo com uma zaga formada por três zagueiros, além de cinco homens no meio campo.

A ideia era simples, se defender e tentar, nos contra-ataques, machucar o time italiano. Mas logo nos minutos iniciais da partida, os cariocas tiveram espaço, cruzaram a bola na área e Gérman Cano, como o centroavante que é, estava no lugar certo, livre dentro da pequena área para cabecear e abrir o placar. A bola passou entre as pernas do goleiro suíço Sommer.

O gol logo no início fez com que a Inter de Milão tomasse o papel de protagonista e partisse pra cima do tricolor, em busca do empate. O goleiro Fábio, no auge de seus 44 anos, realizou grandes defesas, principalmente em finalizações do argentino Lautaro Martinez.

E quando Fábio não conseguiu chegar na bola, a trave foi aliada da equipe tricolor, não deixando que um gol fosse marcado. Os jogadores da Inter foram cada vez mais ao ataque em busca de empatar a partida e foram deixando espaços na defesa.

Já nos acréscimos do jogo, em um contra-ataque fulminante, o volante Hércules marcou o gol que deu números finais a partida. Agora, o Fluminense espera a definição entre Manchester City e Al-Hilal para saber quem será seu adversário nas quartas de final da competição.