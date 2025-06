Torcedores comemoram classificação do Fluminense no "Bar Tricolor" em São Gonçalo

Apesar do horário comercial em um dia normal de trabalho, diversos tricolores se reuniram no 'Bar Tricolor', na Trindade, São Gonçalo, na tarde desta quarta-feira (25), para acompanhar o empate sem gols entre Fluminense e Mamelodi Sundowns, da Africa do Sul, que classificou o time carioca para as oitavas de final da Copa do Mundo de clubes.

Jogando com a vantagem do empate, o Fluminense só não podia perder para os africanos que garantiria a vaga. Apesar do jogo truncado, com o Tricolor preferindo se defender, o Mamelodi criou poucas chances e assustou pouco o torcedor gonçalense.

Bar Tricolor, em Trindade, SG | Foto: Enzo Britto

João Victor, um dos muitos tricolores no bar, reconheceu que o time não jogou bem, mas acredita que as próximas fases serão melhores.

"O jogo hoje não foi bom, não jogamos bem, mas confiamos no nosso time, temos jogadores capacitados. Dá pra chegar, torcedor tem que confiar".

Outra torcedora do Flu, Cidneia, de 43 anos, também se mostrou confiante no Fluminense para o mata-mata.

"A expectativa é a melhor possível, eu tô na torcida e vamos pra cima. Eu sou tricolor e a fé move montanhas, eu acredito sempre".

Já o torcedor Zali Guimarães Coelho, de 47 anos, reconheceu a força do futebol brasileiro, que será representado por todos os quatro clubes que iniciaram a competição.

Torcedores em frente ao Bar Tricolor, onde torcida estava | Foto: Enzo Britto

"Cara é muito bacana. Hoje o futebol, pelo menos aqui no Brasil, está muito desacreditado, ninguém acredita mais em nada. E você vê quatro dos maiores times do Brasil numa oitavas de final", afirmou.

O adversário do Fluminense na próxima fase será conhecido na noite desta quarta-feira. O tricolor vai encarar que ficar na liderança do Grupo E. Inter de Milão (ITA), River Plate (ARG) e Monterrey (MEX) brigam pela vaga.

O jogo

Apesar do bom resultado, a partida não foi exatamente tranquila para o Flu, que viu o rival construir mais chances de gol e ter a posse de bola por mais de 60% do tempo de jogo. O time sul-africano já começou o jogo dominando a bola em mais lances no primeiro tempo. Logo nos minutos iniciais, Matthews ficou cara a cara com o goleiro tricolor e quase fez, mas foi interrompido por Fábio.

Após a pausa para hidratação, o Flu voltou com um pouco mais de fôlego e teve uma boa chance com uma bola de Martinelli que Arias acabou chutando para fora. No segundo tempo, o jogo não mudou tanto, mas o elenco do Mamelodi construiu menos chances. Ainda assim, o Flu ficou na defensiva e passou os minutos finais preso no campo de defesa até o juiz apitar.