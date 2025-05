Com lesão de Cano constatada, Fluminense pode disputar Mundial de Clubes apenas com Everaldo de centroavante

A lesão de Cano contra a Aparecidense, em partida pela Copa do Brasil, realizada na terça feira (29), pode fazer com que o Fluminense vá ao Mundial de Clubes, que ocorre em junho, apenas com Everaldo de centroavante. A abertura da próxima janela de transferência ocorre apenas em julho.

Cano deixou o campo aos nove minutos do primeiro tempo sentindo muitas dores no joelho esquerdo. No vestiário, o argentino passou por um pequeno teste, que indicou não existir rompimento do ligamento no local.

O camisa 14 realizou novos exames médicos nesta quarta-feira (30). O argentino teve constatada uma distensão em ligamento do joelho esquerdo. Em nota, o Fluminense informou que a lesão é de grau 2 e não será necessário que se realize uma cirurgia.

O Fluminense acredita que o jogador não perderá a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Em nota, o clube se manifestou oficialmente sobre a lesão:

"O jogador Germán Cano foi submetido a exames de imagem e teve constatada uma lesão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O atleta já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho. Cano deixou o campo com dores, durante partida contra o Aparecidense pelo Copa do Brasil, nesta terça-feira, dia 29. O tratamento é conservador sem a necessidade de intervenção cirúrgica"

O jogador passará por exames para avaliar se ele terá condições de jogar o Mundial. Atualmente no elenco, o Fluminense tem apenas Everaldo como centroavante.

A contratação de um novo jogador para a função já havia sido pedido pelo técnico Renato Gaúcho, porém o treinador chegou ao clube depois do fechamento da janela de transferência do primeiro semestre.



Everaldo foi contratado vindo do Bahia mas ainda não deslanchou com a camisa tricolor. Ao todo, ele entrou em campo em 17 oportunidades e marcou apenas três gols.