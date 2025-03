Volante do Fluminense passará por cirurgia após ser confirmada uma lesão no tendão de Aquiles

O volante Otávio irá passar por uma cirurgia após sofrer um trauma em seu tornozelo direito, durante um treinamento. Exames médicos confirmaram uma lesão no tendão de Aquiles. O Fluminense não informou quanto tempo o jogador deve ficar fora.

É fato, que o jogador irá desfalcar o tricolor por alguns meses. Everton Cebolinha, do Flamengo, passou por uma operação no Aquiles no ano passado, e só voltou a jogar seis meses depois.

Otávio foi contratado no fim de fevereiro, após deixar o Atlético-MG. Em pouco tempo o volante se tornou titular do time do técnico Mano Menezes. O jogador tem contrato com o Fluminense até o fim de 2027.