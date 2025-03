Ganso volta aos treinamentos no Fluminense após diagnóstico de miocardite

Após um grande susto no início da temporada, o meia Paulo Henrique Ganso voltou as rotinas de treinamentos com o restante do elenco tricolor no CT Carlos Castilho. O jogador precisou passar por uma cirurgia após o diagnostico de uma miocardite, descoberta durante exames médicos realizados na reapresentação dos atletas.

A miocardite é uma inflamação do miocárdio, músculo cardíaco que forma a parede do coração e é responsável por bombear sangue para o corpo.

Ganso voltou as atividades no último sábado, mas só reencontrou o restante do elenco dois dias depois, já que os jogadores estavam de folga. A expectativa é que o meia esteja a disposição do técnico Mano Menezes para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Bragantino.

O meia ainda não atuou pelo tricolor nessa temporada, já que a miocardite foi descoberta durante exames da pré-temporada.



Ganso está indo para seu sétimo ano no Fluminense. Ao todo, o jogador disputou 250 jogos, fazendo 26 gols e dando 34 assistências. Pelo clube, o camisa 10 conquistou os títulos da Libertadores (2023), da Recopa (2024) e dos Cariocas (2022 e 2023).