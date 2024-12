Fluminense acerta vinda de zagueiro argentino Juan Pablo Freytes

O Fluminense acertou a contratação do zagueiro argentino Juan Pablo Freytes, que pertence ao Alianza Lima do Peru. O tricolor das laranjeiras, adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta de 24 anos, o defensor chega ao clube em janeiro para realizar exames médicos e assinar um contrato de quatro anos.

O jogador vinha sendo monitorado pelo Fluminense desde o meio do ano. Freytes jogou com Kevin Serna, que chegou ao tricolor este ano, e enfrentou o Fluminense na fase de grupos da Libertadores. Na época, o também argentino Germán Cano conversou com o compatriota no vestiário e eles trocaram contatos. Inicialmente as conversas entre as diretorias não foram para frente, mas o tricolor manteve o zagueiro no radar.

Nesta semana o Fluminense já anunciou a contratação do volante Hércules, que estava no Fortaleza.