Filha caçula de Juliano Cazarré volta a ser internada em UTI

A filha caçula do ator Juliano e da estilista Letícia Cazarré, foi internada mais uma vez na última quinta-feira (26). A pequena Maria Guilhermina, de 2 anos, que sofre com uma doença rara no coração, precisou voltar a se sentir mal e precisou ser levada ao hospital, após uma rápida melhora no quadro de saúde.

Sem explicar muitos detalhes dos problemas de saúde da criança, Letícia publicou uma foto em que Maria aparece em uma ambulância. “Rumo ao hospital para investigar o que está deixando nossa princesa dodói dessa vez”, escreveu ela.

Logo em seguida, Letícia revelou que a criança foi internada na UTI. “Na nossa família, é assim, o ano só acaba quando termina”, lamentou.

Sem maiores informações do quadro de saúde de Maria, Letícia divulgou na manhã desta sexta-feira (27), mais uma foto da criança acompanhada de atualizações. “Ela passou bem a noite depois de um dia agitado e difícil. Vamos rezar para os exames mostrarem o que está acontecendo”, disse.

Maria Guilhermina, tem a anomalia de Ebstein, uma doença rara que afeta o coração, fazendo com que a criança permanecesse no hospital por longos meses depois do nascimento. Há pouco tempo, a menina estava morando com a família e mostrava melhora em seu quadro de saúde, com a diminuição do tempo de 4 uso do respirador mecânico.