Bacalhau e tradição: Confira os destaques para a ceia de Ano Novo

Com variedades que atendem a diferentes pratos, o peixe se destaca - Foto: Layla Mussi

Entre os itens mais tradicionais e indispensáveis para a ceia de fim de ano, o bacalhau é destaque. Para entender como estão os preços e os produtos mais procurados nesta época, o jornal O São Gonçalo foi às ruas e traz um panorama do mercado para as festas de final de ano.

O bacalhau, que possui diversas variedades adequadas a pratos específicos, pode ser encontrado a partir de R$ 74,90, chegando até R$ 139,90 no caso das opções mais nobres. Segundo Maicon Dias, gerente das Casas Pedro, não é apenas essa iguaria que ganha destaque nesta época do ano. Outros produtos também são muito procurados, como castanha portuguesa, frutas cristalizadas, castanha-de-caju, castanha-do-pará, ameixas e figos.

Azeite é indispensável no preparo dos pratos | Foto: Layla Mussi

O azeite, item indispensável tanto no preparo de saladas quanto em diversas receitas, além de ser um excelente complemento para o tradicional bolinho de bacalhau, também se destaca. Contudo, o produto não apresentou grandes reduções de preço: a opção mais em conta encontrada foi de 200 ml, custando R$ 21,99.

A cozinheira Valéria, de 51 anos, que nesta época do ano trabalha com ceias sob encomenda, desabafou: “Eu achei que eles estão segurando os preços altos por bastante tempo. Ano passado, os preços já começaram a baixar bem antes do Natal. Eu até consegui comprar em cima da hora, mas por valores elevados”. Ela conclui que, em alguns casos, os preços costumam “salgar” determinados produtos.

Já a confeiteira, Raquel Vieira de 25 anos, foge da ceia tradicional e busca aproveitar os preços reduzidos no mês de janeiro.

