Fluminense encaminha a venda de André ao Wolverhampton da Inglaterra

O Fluminense encaminhou a venda do volante André para o Wolverhampton da Inglaterra, por 22 milhões de euros (R$ 135,5 milhões) por 100% dos direitos do atleta, além de outros 3 milhões (R$ 18,5) por metas a serem atingidas.

O jogador já viaja nesta semana para assinar contrato com os ingleses e não defende mais o time carioca. Sua última partida pelo tricolor foi a vitória por 2 a 0 contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Uma provável venda de André ganhou força na última semana, principalmente após a classificação do time as quartas de final da Libertadores. Após o jogo, o atleta foi visto em um clima de despedida encostado em uma das traves do gol do Maracanã e continuou no gramado por um tempo após o apito final.

O Fulham, também da Inglaterra, chegou a negociar com o Fluminense para adquirir o atleta. O clube fez uma oferta e o Flu fez uma contraproposta que não foi aceita pelas ingleses, que decidiram desistir da negociação.

No Wolverhampton, o volante terá a companhia de outros três brasileiros, o lateral direito Pedro Lima, o volante João Gomes e o atacante Matheus Cunha.

André chegou no Fluminense em 2013 com 12 anos de idade. Subiu ao profissional em 2020 e, desde então, marcou qautro gols em 197 jogos e conquistou os Cariocas de 2022 e 2023, uma Libertadores e a Recopa Sul-Americana.