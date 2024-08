Fluminense empata em 0 a 0 pelo brasileiro e segue na zona do rebaixamento

Fluminense empata em 0 a 0 no Maracanã - Foto: Reprodução

Fluminense empata em 0 a 0 no Maracanã - Foto: Reprodução

Em um confronto direto pela fuga da zona de rebaixamento, o Fluminense empatou em 0 a 0 com o Corinthians no Maracanã, na noite de sábado (18). Com o resultado, o Tricolor chega aos 21 pontos e se mantém na 18ª posição na tabela de classificação.

A equipe comandada pelo técnico Mano Menezes volta a campo na próxima terça-feira (20) para decidir a vaga nas quartas de final da Conmebol Libertadores, contra o Grêmio.

O Fluminense pressionou e tentou de tudo para sair com a vitória, que faria com que o time respirasse no campeonato e saísse momentaneamente da zona de rebaixamento, mas pecou nas finalizações.

Leia também:

Fluminense recebe proposta de 49 milhões de clube saudita por volante Aleksander



Alain Delon ícone do cinema francês morre aos 88 anos

Após ganhar a tão sonhada Copa Libertadores, o Fluminense ainda não conseguiu engrenar na atual temporada, vencendo apenas 5 de 22 jogos disputados no Brasileirão. Na próxima rodada o time das Laranjeiras enfrentará o Atlético Mineiro no próximo dia 24 fora de casa.