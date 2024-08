Alain Delon ícone do cinema francês morre aos 88 anos

Morreu aos 88 anos um ícone do cinema francês, o ator Alain Delon. Após sofrer um AVC em 2019 e lutar contra um linfoma, o artista morreu em sua própria casa. A informação foi confirmada por seus filhos.

"Alain Fabien, Anouchka, Anthony e o seu cachorro Loubo têm a imensa tristeza de anunciar o falecimento de seu pai. Ele morreu pacificamente em sua casa em Douchy, com seus filhos e familiares. A família pede que respeitem sua privacidade neste momento de luto extremamente doloroso", informou a nota divulgada pelos filhos de Delon.

Ganhador de inúmeros prêmios ao longo da carreira, o artista fez sua primeira aparição nas telonas em 1957, quando interpretou um matador de aluguel. Ao todo, o francês estrelou mais de 80 produções, mas é recordado pelos clássicos "O Sol por Testemunha" e "Cidadão Klein".

Considerado como alguém com uma beleza inconfundível, ao ir ao festival de Cannes após convite de um amigo, Delon foi descoberto por um produtor e no mesmo ano fez suas estreia nas telas. No ano seguinte ele já era chamado para ser protagonista em filmes.