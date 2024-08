Fluminense recebe proposta de 49 milhões de clube saudita por volante Aleksander

Alexsander em Fluminense 2 x 0 Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil - Foto: Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves/FFC

O Fluminense acaba de receber uma proposta do Al-Ahli da Arábia Saudita, pelo volante Aleksander de 20 anos. O negócio não está concretizado ainda, mas no momentos os clubes discutem os detalhes finais sobre os valores e percentual dos direitos econômicos do atleta para concluir a negociação.

A proposta inicial do clube saudita foi de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 43 milhões na conversão atual). O Fluminense respondeu com uma contraproposta, onde pediu um valor mais alto. O Al-Ahli enviou uma nova oferta, desta vez de 9 milhões de dólares (cerca de R$ 49 milhões), por 85% dos direitos econômicos do volante. O Tricolor deseja subir mais o valor.

O Fluminense também deseja manter uma fatia maior sobre o percentual dos direitos econômicos do atleta. A expectativa é que os próximos dias sejam decisivos para a conclusão do negócio.

O contrato de Alexsander com o Fluminense vai até março de 2026. O Tricolor é detentor de 90% dos direitos econômicos. O atleta é cria de Xerém e subiu aos profissionais do time em 2022. De lá para cá, o volante fez 64 jogos e marcou dois gols.