O contrato do treinador vai até o fim da próxima temporada, provavelmente vai haver uma rescisão amigável, sem guerra de ambas as partes - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

O contrato do treinador vai até o fim da próxima temporada, provavelmente vai haver uma rescisão amigável, sem guerra de ambas as partes - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Mesmo com a conquista do Campeonato Brasileiro com duas rodadas de antecedência, Leonardo Jardim pode não permanecer no comando do Flamengo para a próxima temporada. O treinador já desperta o interesse de clubes estrangeiros, principalmente do Oriente Médio.

De acordo com informações da ESPN, a possibilidade de saída do técnico já era esperada nos bastidores nas últimas semanas. Ainda segundo a publicação, o português tem despertado o interesse de equipes da região.

O treinador já trabalhou em alguns clubes do Oriente Médio e comandou equipes como o Al Hilal, entre 2021 e 2022, no Shabab Al Hilal, entre 2022 e 2023, e no Al Ain, entre 2024 e 2025. Leonardo Jardim não tem o costume de ficar muito tempo em um clube que comanda.

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O contrato do treinador vai até o fim da próxima temporada, provavelmente vai haver uma rescisão amigável, sem guerra de ambas as partes. O Flamengo ainda tem dois jogos para finalizar a temporada de 2026. A equipe enfrenta o Coritiba, no dia 29 de novembro, no Estádio Couto Pereira, e a Chapecoense, no dia 2 de dezembro, no Maracanã, onde receberá a taça do Campeonato Brasileiro.