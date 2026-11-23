A conquista do Campeonato Brasileiro de 2026 pelo Flamengo também foi comemorada por um velho conhecido da torcida. Jorge Jesus, que esteve à frente da equipe na temporada histórica de 2019, publicou uma mensagem nas redes sociais, após o Rubro-Negro confirmar o título com o empate em 1 a 1 diante do Palmeiras.

Atualmente no comando da seleção portuguesa, o treinador publicou um stories no Instagram, parabenizando clube e torcida.

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"Parabéns Flamengo! Campeões!! A nação rubro-negra está em festa!"

Jorge Jesus comandou o Flamengo entre junho de 2019 e julho de 2020. Durante sua passagem pelo clube conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2019, além do Campeonato Carioca, da Supercopa Rei e da Recopa Sul-Americana, em 2020.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (29), quando enfrenta o Coritiba, fora de casa, pela 37ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h, no estádio Couto Pereira, no Paraná.