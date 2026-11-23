Rayssa Leal conquistou o título da Copa do Mundo de Skate, disputada em Utsunomiya, no Japão. A disputa ocorreu na madrugada desta segunda-feira (23), onde superou a atual campeã e a vice campeã das olimpíadas, e garantiu o primeiro lugar da competição.

Na decisão, a skatista somou 176,03 pontos, resultado da combinação de sua melhor volta, avaliada em 89,11 pontos, e de sua melhor manobra, que recebeu 86,92 pontos.

A disputa teve emoção até o fim. Rayssa precisou assistir as últimas apresentações de Yoshizawa, que terminou na segunda colocação por apenas 0,90 pontos atrás da brasileira.

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Depois da conquista, Rayssa agradeceu o apoio recebido e comemorou seu retorno ao lugar mais alto do pódio. “Queria deixar meus agradecimentos. Muito obrigada a todo mundo que torceu, apoiou e incentivou. A gente está de volta ao pódio, estamos de volta ao topo. E é muito bom ver todo mundo apoiando. Tem mais campeonatos por aí, mas agora é comemorar esse”, destacou Rayssa Leal.