O Flamengo é o campeão do Campeonato Brasileiro Série A de 2026. A equipe rubro-negra garantiu o título neste sábado (21), após empatar em 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada da competição. O resultado foi suficiente para assegurar a conquista com duas rodadas de antecedência.

O confronto colocou frente a frente os dois principais concorrentes ao título. Jogando em casa, o Palmeiras saiu na frente aos 11 minutos do primeiro tempo, quando Jhon Arias marcou de cabeça e aumentou a expectativa de adiar a definição do campeonato.

Na etapa final, porém, o Flamengo intensificou a pressão em busca do empate. Aos 30 minutos, Samuel Lino balançou as redes e deixou tudo igual no placar. O atacante, camisa 16, chegou ao seu 13º gol nesta edição do Brasileirão e marcou o decisivo para a conquista rubro-negra.

Com o empate, o Flamengo chegou aos 80 pontos, mantendo seis de vantagem sobre o Palmeiras, que soma 74. Mesmo com a possibilidade matemática de alcançar a mesma pontuação nas duas rodadas restantes, o time paulista não consegue ultrapassar o adversário, já que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Atualmente, o Rubro-Negro tem 24 triunfos, contra 21 do Alviverde.

Flamengo amplia recorde na era dos pontos corridos

A conquista de 2026 coloca o Flamengo isolado como o maior campeão brasileiro na era dos pontos corridos, formato adotado em 2003. O clube carioca chega ao quinto título nesse período, após as conquistas de 2009, 2019, 2020 e 2025.

Com isso, supera Corinthians e Palmeiras, que acumulam quatro títulos cada no atual formato do campeonato.