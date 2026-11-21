Niteroiense vence Goytacaz, conquista acesso à Série A2 e vai disputar título da Série B1
A equipe niteroiense agora está entre os dois finalistas da competição e terá pela frente o Serrano na disputa pelo título
O futebol de Niterói tem um motivo para comemorar. O Niteroiense Futebol Clube venceu o Goytacaz por 2 a 1, neste sábado (21), na Concha Acústica, e garantiu vaga na final da Série B1 do Campeonato Carioca. Além da classificação, o resultado assegurou ao time o acesso à Série A2 estadual em 2027.
A equipe niteroiense agora está entre os dois finalistas da competição e terá pela frente o Serrano na disputa pelo título. A conquista da vaga representa um passo importante para o clube, que terá a oportunidade de disputar uma divisão superior do futebol carioca na próxima temporada.
Virada garantiu classificação
O confronto começou com vantagem para o Goytacaz, que abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, com Wandinho, após cruzamento de Keven.
O Niteroiense reagiu aos 35 minutos. Em cobrança de falta de Chay, Lekinho subiu para cabecear e deixou o placar empatado.
Na etapa final, a equipe da casa chegou à virada aos 22 minutos. Após finalização de Chay na trave, a bola rebateu em Lekinho e entrou, definindo a vitória por 2 a 1.
Como o Niteroiense havia vencido o primeiro confronto por 1 a 0, o placar agregado terminou empatado em 2 a 2. Conforme o regulamento da competição, a vantagem favoreceu o clube de Niterói, que confirmou a classificação.
Após a partida, o técnico Thiago Thomaz destacou a trajetória do clube e o trabalho desenvolvido desde a chegada ao projeto, há três anos. Em entrevista, o treinador lembrou que a equipe começou com uma estrutura simples, mas com o objetivo de representar Niterói no futebol estadual.
"Há três anos, chegamos aqui e não tinha nada, só tinha um campo, só tinha um sonho. E a gente foi juntando as peças. A gente sonhou com esse jogo hoje. Esse jogo é só uma consequência de um sonho", afirmou.
O treinador também ressaltou a evolução da equipe em relação à temporada passada, quando o Niteroiense ficou próximo de alcançar a semifinal. Neste ano, segundo ele, o time liderou a competição durante boa parte do campeonato.
"Acho que esse ano a gente liderou a competição quase de ponta a ponta. A gente mereceu esse sucesso. Hoje, na casa de uma grande equipe, com uma torcida apaixonada, a nossa torcida também mostrou a força. A cidade mostrou a força", declarou.
Thiago ainda fez questão de destacar o esforço dos jogadores e da comissão técnica durante a preparação, lembrando os treinamentos realizados no campo do clube e a dedicação diária, independentemente dos resultados.
"Nunca deixou cair, nunca deixamos de acreditar nesse sonho. Acho que quando sonha todo mundo, sonha a cidade inteira", disse.
Apesar de comemorar a chegada à segunda divisão estadual, Thiago Thomaz deixou claro que o grupo quer encerrar a campanha com o troféu.
"Estamos muito felizes pelo acesso, mas nós vamos buscar o título. É importante para esses meninos, para mim, para todo mundo", afirmou o treinador.
A partida deste sábado também teve um episódio de tensão nos minutos finais, com um tumulto envolvendo jogadores das duas equipes. O confronto ficou paralisado por aproximadamente 15 minutos e terminou com expulsões. Após a retomada, o Niteroiense confirmou a vitória e a classificação.