Leonardo Jardim estaria decidido a deixar o Flamengo

Jardim tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027, mas parece que não há clima entre os atletas e o treinador - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Jardim tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027, mas parece que não há clima entre os atletas e o treinador - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

A passagem do treinador Leonardo Jardim pelo Flamengo parece estar cada vez mais próxima do fim. De acordo com as informações da “ESPN”, o português teria decidido deixar o Rubro-Negro ao fim do Brasileiro, independente se conquistar ou não o titulo da competição.

Jardim tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027, mas parece que não há clima entre os atletas e o treinador, para continuar no clube. Não deve ocorrer uma demissão imediata, ele deve permanecer no cargo até o final do Brasileirão, onde o clube carioca é líder.

Nem mesmo a conquista do título nacional poderia reverter a situação, segundo informações que circulam nos bastidores do Flamengo. A insatisfação da diretoria do clube cresceu após a eliminação na semifinal da Libertadores, na partida contra o Estudiantes. O desempenho irregular da equipe e o prejuízo milionário provocado pela desclassificação são fatores que pesam entre os que defendem a saída do técnico.

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Não é a primeira vez que o treinador vai mal em mata-mata. Pelo Cruzeiro, o treinador foi eliminado para o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, e pelo Vitória, da Bahia, na quinta rodada da competição.