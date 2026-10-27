Vasco pretende aumentar a capacidade de São Januário para jogo da Copa do Brasil

Agora, o Vasco busca uma nova liberação para ampliar a capacidade do estádio para cerca de 30 mil torcedores e voltar a receber partidas contra seus principais rivais em São Januário - Foto: Divulgação

Agora, o Vasco busca uma nova liberação para ampliar a capacidade do estádio para cerca de 30 mil torcedores e voltar a receber partidas contra seus principais rivais em São Januário - Foto: Divulgação

A diretoria do Vasco pretende aumentar a capacidade de São Januário para o jogo de volta contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, marcado para o dia 8 de novembro.

O objetivo do clube é conseguir a liberação do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) e de outras autoridades não apenas para a partida contra o Palmeiras, mas também para utilizar a capacidade ampliada durante a temporada de 2027. A informação foi divulgada pelo canal “Atenção, Vascaínos”.

Enquanto o local da partida contra o Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana, estava indefinido, São Januário recebeu uma autorização do Corpo de Bombeiros para receber até 24.155 torcedores.

Agora, o Vasco busca uma nova liberação para ampliar a capacidade do estádio para cerca de 30 mil torcedores e voltar a receber partidas contra seus principais rivais em São Januário.

O próximo compromisso do Vasco será contra o Flamengo, nesta quinta-feira. A partida, no entanto, não será realizada em São Januário. O laudo técnico do Bepe vetou o pedido para que o clássico fosse disputado no estádio, considerando as limitações de segurança nas ruas do entorno.

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Com o veto, o jogo foi transferido para o Estádio Nilton Santos, o Engenhão. O Vasco também busca um novo acordo envolvendo a realização dos clássicos. A diretoria pretende que a FERJ, a CBF e o Flamengo assinem o contrato.

A diretoria vascaína argumenta que o Flamengo teria descumprido um acordo firmado entre os clubes em 2025. Na ocasião, as equipes teriam acertado que os clássicos seriam disputados no Maracanã. Em contrapartida, o Vasco teria o direito de realizar quatro partidas no estádio durante 2026, o que, segundo o clube, ainda não aconteceu.