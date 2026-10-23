Jorginho é flagrado em exame antidoping após eliminação na Libertadores, diz jornalista

O jornalista também esclareceu que o exame não foi realizado no último jogo contra o Estudiantes - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O jornalista também esclareceu que o exame não foi realizado no último jogo contra o Estudiantes - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O volante Jorginho, do Flamengo, teria sido flagrado em exame antidoping realizado pela Conmebol, segundo informações divulgadas pelo jornalista Thiago Asmar, do canal Pilhado.

Thiago Asmar afirmou ter recebido informações de pessoas ligadas ao futebol sul-americano. Segundo o jornalista vai ser realizada uma contraprova que está prevista para a próxima terça-feira (27). Esse processo irá esclarecer a situação do atleta.

"Bomba pro Flamengo, que eu acabo de receber em primeira mão. Jorginho foi pego no exame antidoping da Conmebol. Vai ser realizada uma contraprova nessa terça-feira e, se for confirmado, a punição pode variar de seis meses a dois anos pro Jorginho", Thiago.

O jornalista também esclareceu que o exame não foi realizado no último jogo contra o Estudiantes, nesta quinta-feira (22), no Maracanã, na ocasião, o Flamengo foi eliminado nos pênaltis, e Jorginho desperdiçou uma das cobranças.

Leia Também

União de Maricá anuncia Neguinho da Beija-Flor como destaque do desfile de 2027 na Sapucaí



Eliminado: Estudiantes vence o Flamengo nos pênaltis e cala o Maracanã

Além da repercussão, não houve nenhuma informação oficializada pela Conmebol que o volante foi pego no Antidoping. Caso a contraprova confirme o teste de positivo, o volante poderá desfalca a equipe do Flamengo de seis meses a dois anos de punição.