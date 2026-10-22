Em busca de vaga na final da Libertadores, Flamengo encara o Estudiantes, no Maracanã

O Flamengo recebe o Estudiantes nesta quinta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. No primeiro jogo, na Argentina, empate em 0 a 0. Portanto, quem vencer estará na grande decisão da competição continental para enfrentar o Palmeiras, que na quarta (21) eliminou o Fluminense no Nubank Parque. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O bom momento do Flamengo não apareceu no primeiro jogo da semifinal. O Rubro-Negro foi dominado e sequer acertou um chute no gol. O clube soma 11 partidas de invencibilidade, com oito vitórias e três empates. O Fla deixou para trás Cruzeiro e Independiente del Valle nas fases anteriores da Libertadores.

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá (Plata); Carrascal, Bruno Henrique e Lino.

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A equipe do Estudiantes começou bem o ano e vive uma queda de rendimento. Atualmente, ocupa a décima colocação no Clausura, fora da zona de classificação do mata-mata local. Desde que eliminou o Corinthians nas quartas de final da Libertadores, a equipe venceu apenas um jogo, com quatro derrotas e dois empates.

Provável escalação do Estudiantes: Muslera; Mancuso, González Pires, Marcos Rojo (Funes Mori) e Tomás Palacios; Piovi, Castro e Rodríguez; Tiago Palacios, Carrillo e Correa (Burgos).

A equipe de arbitragem é toda do Uruguai. Apita a partida Gustavo Tejera, auxiliado por Nicolas Taran e Carlos Barreiro. O VAR é comandado por Antonio Garcia.