Flamengo conta com o retorno de Jorginho para duelo contra o Bahia, no domingo (18)

O Flamengo jogou pela Libertadores na quinta-feira (15) e já precisou virar a chave. O Rubro-Negro encara neste domingo (18) o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 18h30 (horário de Brasília), pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro.

O técnico Leonardo Jardim tem a boa notícia do retorno do volante Jorginho após cumprir suspensão. No treino, os titulares fizeram apenas regenerativo. Os reservas foram a campo. Jardim terá apenas uma atividade para esboçar e definir quem começa jogando em Salvador, mas a tendência é que mantenha a base já utilizada no Brasileirão.

O Flamengo também vive a expectativa dos retornos de Ayrton Lucas e Evertton Araújo em breve. Nenhum deles viajou para a Argentina. Eles seguiram as atividades no Rio de Janeiro no período. Os desfalques já confirmados são Danilo, com duas fraturas na mandíbula, e Arrascaeta, com fratura no punho esquerdo. Ambos precisam de um longo tempo de recuperação e correm para retornar antes do fim da temporada.

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