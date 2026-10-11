Vasco só empata com Remo e interrompe sequência de vitórias no Brasileirão

Com o resultado, o Cruz-Maltino permanece na 14ª colocação, com 35 pontos, enquanto o Remo segue na 19ª posição - Foto: divulgação/CR Vasco da Gama

Com o resultado, o Cruz-Maltino permanece na 14ª colocação, com 35 pontos, enquanto o Remo segue na 19ª posição - Foto: divulgação/CR Vasco da Gama

O Vasco ficou no empate em 0 a 0 com o Remo na noite deste sábado (10), em São Januário, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de criar algumas oportunidades durante a partida, o time comandado por Pedro Emanuel não conseguiu marcar e apresentou um desempenho inferior ao dos últimos jogos.

Com o resultado, o Cruz-Maltino permanece na 14ª colocação, com 35 pontos, enquanto o Remo segue na 19ª posição, com 25 pontos, em situação delicada na luta contra o rebaixamento.

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Agora, o Gigante da Colina muda o foco para a Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira (13), às 21h30, a equipe enfrenta o Boca Juniors, na La Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal da competição continental.

Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso será no sábado (17), às 21h, diante do São Paulo, no Morumbis.

Técnico valoriza ponto conquistado

Após o apito final, o treinador Pedro Emanuel concedeu entrevista coletiva e reconheceu que o empate ficou aquém das expectativas, mas destacou o fato de a equipe não ter sofrido gols.

“No fim, não conquistamos três pontos, mas somamos mais um em nossa caminhada. Não sofremos gols e, mesmo não sendo satisfatório, isso também acaba nos ajudando a somar mais um ponto na nossa classificação”, afirmou o técnico.