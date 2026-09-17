Com um pé na semifinal da Libertadores, Flamengo encara o Independiente del Valle, no Maracanã
Rubro-Negro tem ótima vantagem após bater equatorianos por 2 a 0 no jogo de ida
O Flamengo recebe o Independiente del Valle, nesta quinta-feira (17), no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro venceu a primeira partida por 2 a 0 e pode perder por até um gol que garante vaga na semifinal.
A equipe treinada por Leonardo Jardim vem em bom momento. Além da vitória sobre os equatorianos pela competição continental, o Fla venceu o Corinthians no fim de semana e se manteve líder do Brasileirão.
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Time provável: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira (Danilo), Léo Ortiz, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Samuel Lino e Bruno Henrique.
Já o Independiente del Valle poupou os seus titulares, mas também saiu vitorioso no Campeonato Equatoriano ao vencer o Libertad por 3 a 2.
Time provável: Aldair Quintana; Daykol Romero, Carabajal, Schunke, Layan Loor; Alcivar, Hugo Quintana, Sornoza; Arón Rodríguez, Emerson Pata e Djorkaeff Reasco.
A arbitragem é toda uruguaia. Apita o jogo Andrés Matonte, auxiliado por Carlos Barreiro e Mathias Muniz. O VAR é comandado por Antonio Garcia.