Campeões mundiais, sul-americanos e brasileiros agitam fim de semana esportivo na Praia de Icaraí, em Niterói

A Praia de Icaraí, em Niterói, se transforma, mais uma vez, em uma grande arena esportiva neste sábado (19) e domingo (20), com a realização simultânea do Desafio Nacional de Vôlei de Praia 2026 e da segunda etapa do Esporte é Show. A programação gratuita reunirá nomes de destaque do vôlei de praia e do futevôlei, incluindo atletas com títulos mundiais, sul-americanos e brasileiros, além de competidores de diferentes gerações e níveis técnicos.

Os dois eventos são realizados pelo Instituto Faça a Sua Parte (FASPAR). O Desafio Nacional de Vôlei de Praia é promovido em parceria com o Ministério do Esporte, enquanto o Esporte é Show tem parceria com o Ministério do Turismo. Ambos contam com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

Para o secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, a realização dos dois eventos reforça a relação da cidade com o esporte e amplia as oportunidades de acesso da população à prática esportiva. “Niterói tem uma relação muito forte com o esporte e com a vida ao ar livre. Ter novamente a Praia de Icaraí ocupada por atletas de diferentes gerações, por famílias e pelo público mostra como o esporte pode promover saúde, convivência e integração. É muito importante para a cidade apoiar iniciativas que, além da competição, estimulam as pessoas a praticar esporte e a ocupar os nossos espaços públicos”, afirma Gallo.

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Entre os destaques confirmados para o fim de semana estão Márcio Gaudie, Oscar Brandão, Rafael Andrew e Isac Adolfo, atletas com conquistas expressivas no cenário nacional e internacional. Gaudie é campeão brasileiro e sul-americano e vice-campeão mundial. Oscar Brandão acumula títulos mundial, brasileiro e sul-americano. Rafael Andrew foi campeão mundial Sub-21, sul-americano, Pan-Americano Júnior e brasileiro, enquanto Isac Adolfo tem no currículo títulos brasileiro Sub-21, mundial escolar e do Challenger, além de resultados em competições sul-americanas, pan-americanas e universitárias.

O Desafio Nacional de Vôlei de Praia terá atletas locais e convidados de outros estados e foi concebido para reunir, numa mesma arena, diferentes perfis de praticantes. A programação contempla categorias para iniciantes, intermediários, avançados e masters, com faixas etárias que chegam aos 63 anos ou mais, valorizando a longevidade esportiva e a convivência entre gerações.

A proposta é fazer da competição mais do que uma disputa por resultados: um encontro entre atletas, famílias, torcedores e apaixonados pelo vôlei de praia. A participação de competidores de diferentes regiões amplia o intercâmbio esportivo e reforça Niterói como ponto de encontro para atletas de diferentes trajetórias.

“Queremos mostrar que o esporte pode reunir alto rendimento, formação, inclusão e convivência num mesmo espaço. Ter campeões ao lado de atletas de diferentes níveis e gerações é uma oportunidade de troca e inspiração. Essa é uma das missões da FASPAR: usar o esporte como ferramenta de integração e ampliar o acesso da população à prática esportiva”, destaca Márcio Gaudie, presidente do Instituto Faça a Sua Parte (FASPAR).

Márcio Gaudie também é outro representante da equipe da antiga capital fluminense | Foto: Divulgação

Duelo 4x4 reúne atletas de Niterói, Espírito Santo/Nordeste e Maricá

Um dos momentos de maior expectativa da programação será a disputa no formato 4x4, reunindo equipes formadas por atletas de Niterói, Espírito Santo/Nordeste e Maricá.

Representando Niterói estarão Márcio Gaudie, Oscar Brandão, João Moreira e Artur Apicelo. A equipe Espírito Santo/Nordeste contará com Guilherme Cabral, Rafael Andrew, Isac Adolfo e Vinicius Ahnert. Maricá terá Anderson Vicente, Breno Franco, Leonardo Souza Freitas e Ronnie Andrade.

A formação reúne diferentes gerações e currículos expressivos. João Moreira já foi campeão Brasileiro Aberto e participou dos Jogos Olímpicos da Juventude e do Mundial Sub-19. Artur Apicelo conquistou títulos estaduais nas categorias Sub-17, Sub-19 e Sub-23, foi campeão brasileiro Sub-15 e já recebeu convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira.

Futevôlei também ganha espaço no Esporte é Show

O Esporte é Show completa a programação do fim de semana com disputas de vôlei e futevôlei e terá ainda uma apresentação de habilidades de atletas do futevôlei de Niterói. Entre os nomes previstos estão João Emilião, Pedro Arthur, Kaio Mascarenhas e Davi Braslavisky.

Depois de movimentar a Praia de Icaraí no fim de semana passado, o projeto retorna para mais dois dias de esporte e convivência, ampliando a programação oferecida gratuitamente ao público na orla.

Mais do que reunir atletas de alto rendimento, a programação deste fim de semana coloca lado a lado diferentes níveis e gerações em torno de uma mesma paixão pelo esporte: do iniciante ao avançado, do jovem ao master, todos dividindo as areias de Icaraí.

SERVIÇO

Desafio Nacional de Vôlei de Praia 2026 e Esporte é Show

Data: sábado (19) e domingo (20)

Onde: Praia de Icaraí, no trecho entre as ruas Lopes Trovão e Presidente Backer

Entrada: gratuita

Instagram: @institutofaspar