Criança de 3 anos atacada por pitbull em São Gonçalo passa por cirurgia

Uma criança de apenas 3 anos foi atacada por um cão da raça pitbull na tarde desta quarta-feira (16), no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. O menino, que sofreu ferimentos graves no olho direito e boca, passou por cirurgia no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) e seu estado de saúde é considerado estável. Somente este ano o hospital atendeu 25 crianças atacadas por cachorros.

O ataque ocorreu quando a mãe da criança voltava para casa após matricular o menino e um outro irmão em uma escola municipal da região. No caminho, a mulher e os filhos foram atacados pelo cachorro, que tinha uma corrente presa ao pescoço.

Leia também

➣ Prefeitura monta esquema especial de trânsito para desfile cívico-militar do dia 22

➣ Polícia Civil deflagra operação contra integrantes do Terceiro Comando Puro na Baixada Fluminense

"Eu lutei com o cachorro para ele não matar meu filho. Puxei a corrente e o prendi com as mãos enquanto gritava para as crianças correrem. Um homem apareceu e nos ajudou. Bastante machucado, meu filho foi socorrido para a UMPA de Santa Luzia", disse a mãe do menino que pediu para não ser identificada.

Mas, devido à gravidade dos ferimentos, a criança foi transferida para o centro de trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde passou por cirurgia. As equipes de cirurgia geral, neurocirurgia, pediatria e bucomaxilofacial participam do atendimento de emergência provocado pela mordedura.

Na manhã desta quinta-feira (17) o menino voltou a ser avaliado pela equipe de pediatria e oftalmologia. Ainda assustado, fez as refeições no leito da enfermaria pediátrica acompanhado da mãe. À tarde foi até a brinquedoteca do hospital, onde brincou com carrinhos e os bonecos do superman e homem-aranha.