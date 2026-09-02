Flamengo vence o Mirassol por 2 a 0, cola no Palmeiras e mantém o Vasco no Z4

Paquetá fez o gol que selou a vitória do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Paquetá fez o gol que selou a vitória do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 0 nesta quarta-feira (2), no Maracanã, em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro aproveitou a oportunidade para reduzir a distância para o líder Palmeiras e segue firme na briga pelo título.

O time comandado por Leonardo Jardim construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Aos 14 minutos, Carrascal abriu o placar após jogada iniciada por Pulgar, que acionou Samuel Lino. O atacante encontrou Pedro, que deu a assistência para o colombiano finalizar.

O segundo gol saiu aos 43 minutos. Carrascal recebeu pela direita e cruzou para Lucas Paquetá, que apareceu na área e marcou de cabeça, ampliando a vantagem antes do intervalo.

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Na segunda etapa, o Flamengo administrou o resultado e manteve o Mirassol sem conseguir reagir. A vitória leva o Rubro-Negro aos 51 pontos, enquanto o Palmeiras permanece na liderança, com 52.

Vitória mantém rival na zona de rebaixamento

Além de comemorar a vitória do Flamengo, o torcedor Rubro-Negro gostou também da diferença de gols. Isso porque se fizesse mais um, o time carioca ajudaria o Vasco a sair da zona de rebaixamento.

Como o jogo ficou apenas com dois gols de diferença, o Cruzmaltino segue no Z4 por ter um gol negativo a mais que o Mirassol.