Flamengo renova contrato do volante Erick Pulgar

Ao lado de José Boto, o volante assinou novo contrato até o fim de 2029 - Foto: Divulgação/ Flamengo

Ao lado de José Boto, o volante assinou novo contrato até o fim de 2029 - Foto: Divulgação/ Flamengo

O Flamengo renovou oficialmente o contrato com o chileno Erick Pulgar, nesta quarta-feira (2). Com o novo vínculo assinado, o chileno permanece no Rubro-Negro até o final da temporada de 2029.

Um dos principais jogadores do elenco do Flamengo, Erick Pulgar chegou ao time em 2022 e caiu nas graças da torcida, tendo destaque em campanhas de títulos nacionais e internacionais.

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O chileno assinou ao lado do diretor de futebol José Boto, disse se sentir feliz com o momento e destacou a importância da torcida.



“Isso é o que eu e a minha família queríamos. E o mais importante é que o carinho da torcida é o maior prêmio que tenho”, comentou.

O jogador soma seis gols e nove assistências em 172 partidas. No período, conquistou duas Libertadores da América, um Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma SuperCopa e três Cariocas.