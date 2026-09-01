Matheus Martins é reprovado em exames e retorna ao Botafogo

O atacante Matheus Martins vai retornar ao Botafogo após ser reprovado nos exames médicos realizados pelo Dínamo de Moscou, da Rússia. O jogador, de 23 anos, estava acertado com o clube russo, mas a transferência acabou não sendo concretizada após a avaliação médica.

A negociação entre Botafogo e Dínamo de Moscou estava encaminhada por cerca de 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 42,4 milhões). O clube carioca, porém, discorda do diagnóstico apresentado pelos russos e chegou a colocar seu departamento médico à disposição para prestar esclarecimentos sobre as condições físicas do atacante.

A situação ganhou ainda mais repercussão porque Gonzalo Plata, do Flamengo, também foi reprovado nos exames médicos do Dínamo de Moscou nesta terça-feira (1º). O equatoriano havia sido negociado pelo Rubro-Negro com o clube russo e também retornará ao Brasil.

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O Botafogo considera que Matheus Martins vinha atuando normalmente e não havia apresentado problemas que justificassem a reprovação. Em 2026, o atacante disputou 38 partidas pelo Glorioso, sendo 25 como titular, com seis gols e uma assistência. Sua última partida foi em 24 de agosto, contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

Diante do impasse, o Botafogo estuda medidas cabíveis contra o Dínamo de Moscou. Entre as possibilidades está uma eventual contestação pelo uso da imagem de Matheus Martins na chegada do jogador à Rússia e em conteúdos divulgados pela imprensa local antes da conclusão da transferência.

Com a negociação cancelada, Matheus Martins deverá se reapresentar ao Botafogo e voltar a ficar à disposição do elenco alvinegro.