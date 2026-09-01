Gonzalo Plata é reprovado em exames e Dínamo de Moscou desiste da contratação

Jogador foi recebido pelo clube Russo com festa, e o Flamengo confirmou, em nota oficial, o retorno do atleta ao clube - Foto: Divulgação

Jogador foi recebido pelo clube Russo com festa, e o Flamengo confirmou, em nota oficial, o retorno do atleta ao clube - Foto: Divulgação

O que parecia ser o início de uma nova etapa na carreira de Gonzalo Plata terminou de forma inesperada. O atacante equatoriano foi reprovado nos exames médicos realizados pelo Dínamo de Moscou e não será contratado pelo clube russo. O Flamengo havia liberado o jogador para viajar à Rússia e concluir a negociação.

Plata desembarcou no país no último domingo e foi recebido com festa pelo Dínamo de Moscou. No aeroporto, o atacante ganhou comidas e roupas típicas da Rússia, em uma recepção que indicava que o acordo estava próximo de ser oficializado. No entanto, a reprovação nos exames médicos impediu a conclusão da transferência.

O Flamengo informou que recebeu a comunicação oficial do clube russo na tarde desta terça-feira (1º). Segundo o Dínamo, Plata não atendeu aos parâmetros médicos exigidos pela equipe.

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Em comunicado, o Rubro-Negro confirmou que o jogador havia sido autorizado a realizar os exames e assinar contrato, mas que a negociação não será concretizada. “O Clube de Regatas do Flamengo foi informado, na tarde desta terça-feira (1º), pelo Dínamo de Moscou, que o atacante Gonzalo Plata não atendeu aos parâmetros médicos da equipe russa. O jogador havia sido liberado pelo Flamengo para realizar exames e assinar contrato, mas a negociação não será concluída.”

Com o negócio cancelado, Gonzalo Plata retorna ao Brasil nesta semana e volta a ficar à disposição do Flamengo. O atacante vinha atuando regularmente pelo clube carioca e recentemente defendeu o Equador na Copa do Mundo FIFA 2026.