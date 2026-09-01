Flamengo oficializa contratação do atacante equatoriano Anthony Valencia
Jogador de 23 anos assina contrato com o clube até 2031 e vestirá a camisa 14
O Flamengo anunciou nesta terça-feira (1º) a contratação do atacante equatoriano Anthony Valencia, de 23 anos. O jogador assinou contrato com o clube até 2031 e usará a camisa 14.
Revelado pelo Independiente del Valle, Valencia iniciou a carreira profissional no clube equatoriano antes de se transferir para o Royal Antwerp, da Bélgica, em 2022.
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“Espero estar em campo em breve e poder contar com o apoio da torcida. Vou dar o meu melhor para trazer muitas alegrias ao clube. Podem contar comigo”, declarou o novo reforço.
Valencia é o primeiro jogador anunciado pelo Flamengo nesta janela de transferências. O clube também negocia a contratação de Joaquín Freitas, que pode ser oficializado nos próximos dias.
Os dois jogadores já estavam no radar rubro-negro antes da pausa para a Copa do Mundo. O interesse em Almada e, posteriormente, em Luiz Henrique fez a diretoria mudar temporariamente o foco. Com as negociações sem avanço e a janela perto do fim, o clube retomou a busca por alternativas no mercado.