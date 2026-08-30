Em jogo resolvido no fim, Flamengo goleia o Botafogo no Maracanã

Samuel Lino marcou duas vezes na vitória do Flamengo sobre o Botafogo - Foto: Reprodução/X oficial do Flamengo

Samuel Lino marcou duas vezes na vitória do Flamengo sobre o Botafogo - Foto: Reprodução/X oficial do Flamengo

O Flamengo venceu o clássico contra o Botafogo por 3 a 0, na tarde deste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A goleada, no entanto, não traduz a dificuldade encontrada durante a partida.

O primeiro gol do jogo chegou a ser marcado pelo Alvinegro, com Arthur Cabral. Após um contra-ataque rápido, Montoro cruzou e o centroavante balançou as redes depois de disputar a bola com dois zagueiros adversários. O VAR, no entanto, flagrou a bola batendo na mão do atacante, e o gol foi anulado.

No lance seguinte, Samuel Lino foi lançado e tocou na saída do goleiro alvinegro, abrindo o placar para o Flamengo.

Com a vantagem, o Rubro-Negro passou a dominar as ações do jogo e empilhou chances de gol, que foram sendo desperdiçadas uma a uma.

No segundo tempo, o Botafogo acordou e passou a chegar mais ao ataque. Em determinado momento, os donos da casa chegaram a ficar acuados, mas o Alvinegro não conseguiu balançar as redes.

Aos 41 minutos, Carrascal, que entrou no segundo tempo, deu um ótimo passe para Samuel Lino. Cara a cara com o goleiro, ele deu uma cavadinha e marcou um golaço.

Quatro minutos depois, foi a vez de Carrascal marcar. Desta vez, após uma linda jogada trabalhada entre ele, Cebolinha e Samuel Lino.

Com o placar de 3 a 0, o jogo ficou definido, e as equipes administraram a partida até o apito final.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 48 pontos, três atrás do líder Palmeiras, que ainda joga na rodada. Os clubes, no entanto, têm os mesmos 24 jogos.

Pelo lado alvinegro, a derrota é pesada. Com 30 pontos, o clube está na 12ª colocação, apenas cinco pontos acima do Z4.