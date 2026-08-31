Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina

Lionel Messi anunciou nesta segunda-feira (31) que não defenderá mais a seleção argentina. O atacante confirmou a decisão por meio de uma publicação nas redes sociais e afirmou que chegou o momento de encerrar sua trajetória com a equipe nacional.

“Foi uma decisão que doeu e dói na alma, mas entendo que é o momento”, escreveu Messi. O jogador também afirmou que sempre deu tudo pela camisa argentina e que deixa a seleção orgulhoso dos momentos vividos ao lado dos companheiros.

A despedida acontece após cerca de duas décadas com a seleção principal. Durante esse período, Messi conquistou a Copa América de 2021, a Finalíssima de 2022, a Copa do Mundo de 2022 e novamente a Copa América em 2024.

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Na mensagem, o camisa 10 também destacou a chegada de novos jogadores e afirmou que eles merecem espaço na equipe. “Eu me esvaziei, já não tenho mais para dar e, além disso, vêm grandes jogadores atrás que merecem estar”, declarou.

Messi revelou ainda que havia escrito a mensagem de despedida em 21 de julho, dois dias depois da derrota da Argentina por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026. Segundo o jogador, acontecimentos posteriores reforçaram sua convicção sobre a decisão.

O argentino encerrou a publicação agradecendo aos torcedores, familiares, treinadores, companheiros e dirigentes que fizeram parte de sua trajetória. Messi afirmou que sentirá falta de ouvir os torcedores dentro de campo, mas que continuará acompanhando e apoiando a seleção fora das quatro linhas.