Libertadores: Flamengo vai ao Mineirão e mede forças por vaga nas quartas de final contra o Cruzeiro

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta (12), pela Libertadores - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta (12), pela Libertadores - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo visita o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (12), no Mineirão, às 21h30 (horário de Brasília), no primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores. O jogo da volta acontece na próxima quarta, dia 19, no mesmo horário, no Maracanã.

O Rubro-Negro vem em recuperação. O clube venceu o Vitória, no Maracanã, e conseguiu diminuir a distância para o líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, o Fla teve a melhor campanha geral na fase de grupos e liderou sua chave.

Provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Samuel Lino e Pedro.

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Já a Raposa vem embalada. São quatro jogos sem perder, com três vitórias e um empate. O clube mineiro, nessa sequência, chegou nas quartas de final da Copa do Brasil e alcançou a quinta colocação no Brasileirão. Na competição continental, terminou na segunda posição de seu grupo, atrás da Universidad Católica.

Provável escalação do Cruzeiro: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Kaique Kenji (Wesley) e Kaio Jorge.



A arbitragem é toda argentina para o duelo. Apita o jogo Yael Falcón, auxiliado por Facundo Rodríguez e Pablo González. O VAR é comandado por Hector Paletta.