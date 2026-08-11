Com desfalques, Flamengo encara o Cruzeiro na primeira partida das oitavas da Libertadores

O Flamengo terá baixas para a primeira partida decisiva das oitavas de final da Libertadores, diante do Cruzeiro, na quarta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão. Em nota, o Rubro-Negro confirmou ausências de Alex Sandro, Everton Cebolinha e Vitão. Luiz Araújo, recuperado de lesão no joelho esquerdo, realiza fase de transição e segue fora.

Alex Sandro está com dores na panturrilha direita e faz tratamento com o departamento médico com clube. Com isso, Ayrton Lucas deve seguir como titular. Cebolinha ainda apresenta sintomas de um quadro gripal e não tem condições. Já Vitão ainda não conseguiu se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda.

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O Rubro-Negro não apresentou nenhum reforço nesta janela de transferências e por isso não terá novidades para as oitavas da Libertadores. No próximo dia 19, o clube carioca encara o jogo da volta, no Mineirão, para definir quem avanças às quartas de final da competição.