Flamengo vence o Vitória e aumenta chances de título no Brasileirão

O triunfo do Flamengo por 2 a 0 sobre o Vitória, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão, aumentou as chances de o Rubro-Negro conquistar o título nacional.

Segundo projeção do Gato Mestre, serviço de estatísticas de futebol do GE, as probabilidades passaram de 31,57% para 40,21%.

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O Flamengo também se beneficiou do empate sem gols entre Palmeiras e Internacional. Com os resultados da rodada, a equipe carioca reduziu para seis pontos a diferença para o líder. Vale lembrar que o Rubro-Negro ainda tem uma partida atrasada, contra o Mirassol.

As chances do Palmeiras, por outro lado, caíram de 59,52% para 50,30%. O Flamengo, que ainda busca encostar na liderança, pode diminuir a diferença para três pontos caso vença o jogo atrasado.

Na terceira posição, o Athletico-PR também venceu na rodada, superando o Santos por 2 a 0, mas, de acordo com as estatísticas, segue distante da briga pelo título. As chances do time paranaense passaram de 5,36% para 7,54%.